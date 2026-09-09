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Palermo, scende in cantina per verificare una perdita di acqua e muore folgorato

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(Adnkronos) – Tragedia nel quartiere Cep di Palermo, dove un uomo di 33 anni è morto folgorato. E' accaduto in un piano scantinato di viale Michelangelo. Dopo una perdita di acqua, l'uomo è sceso in cantina per verificare da dove provenisse insieme a un'altra persona, quando è rimasto folgorato. Sembra che sul pavimento ci fosse un po' d'acqua. Sul posto anche il medico legale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2026

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