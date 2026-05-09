Palermo: progetto Energy, torna il Summer camp per i bambini dello Sperone

(Adnkronos) – Esplorare la città con occhi nuovi, trasformando le strade in laboratori a cielo aperto. È lo spirito del Summer Camp Energy 2026, il campo estivo totalmente gratuito rivolto a oltre 120 bambini (3-6 anni), che si svolgerà tra giugno e luglio, a Palermo, negli spazi dell’Istituto comprensivo Sperone-Pertini e dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva. Il progetto, arrivato al secondo anno, è finanziato da The Human Safety Net, fondazione del gruppo Generali ed è realizzato da Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi in collaborazione, a Palermo, con l’Istituto comprensivo Sperone-Pertini e le associazioni Ecomuseo Mare Memoria Viva e Cuore che vede. L’iniziativa è stata presentata stamattina all’Istituto comprensivo Sperone-Pertini, alla presenza della dirigente Antonella Di Bartolo e verrà ripetuta mercoledì 13 maggio all’Ecomuseo Mare Memoria Viva. Al centro di Energy c’è l’impegno costante della scuola Sperone-Pertini, presente da anni in tutto il quartiere per contrastare la dispersione scolastica e l’assenza di servizi in periferia destinati alla prima infanzia. Durante il Summer camp, i bambini saranno accompagnati da educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia e avranno l'opportunità di svolgere attività educative e ludiche. Ispirato all'approccio pedagogico di Reggio Emilia, il camp invita bambini a diventare osservatori attivi del proprio quartiere attraverso tre dimensioni: le Voci (suoni, racconti e narrazioni urbane); le Forme (l’architettura e la geometria degli spazi comuni.); la Materia (colori, superfici e materiali raccolti durante le passeggiate quotidiane). L’obiettivo finale, oltre a offrire un’opportunità educativa di qualità per i bambini, sarà la costruzione collettiva di una mappa del quartiere. Le attività si articoleranno in tre moduli di due settimane: Il debutto dei “grandi” (15-26 giugno) interamente dedicato ai bambini di 6 anni. In questa fase, sia la scuola che l’Ecomuseo diventeranno il quartier generale dei più grandi che avranno il compito di inaugurare le esplorazioni del quartiere e dare i primi tratti alla mappa collettiva; Il cuore dell'estate (29 giugno-10 luglio) aperto a tutte le fasce d’età, all’Ecomuseo l’esperienza sarà dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni mentre i locali della scuola accoglieranno i più piccoli (3-5 anni); L’ultima tappa (13-24 luglio) con la stessa suddivisione (4-6 anni al mare e 3-5 anni a scuola), portando a compimento le scoperte fatte tra le strade e i giardini dello Sperone. “Per Fondazione Reggio Children è molto importante questa collaborazione educativa con Palermo e con realtà alle quali da tempo siamo legati da intenti comuni, come l’Isituto Sperone-Pertini guidato dalla dirigente Di Bartolo – ha detto Francesco Profumo, presidente della Fondazione Reggio Children – Insieme a the Human Safety net, fondazione di Generali e ad altri soggetti del territorio, riusciamo a costruire opportunità di valore per famiglie e bambini, attraverso proposte diversificate, come il summer camp, contribuendo a rafforzare reti, relazioni e il protagonismo attivo delle persone di ogni età coinvolte”. “Crediamo nella ‘scuola oltre la scuola’, metaforicamente e concretamente. Offrire per il secondo anno consecutivo nel quartiere Sperone servizi e occasioni educative di qualità sin dalla primissima infanzia anche nel periodo estivo è per noi un impegno ma soprattutto motivo di orgoglio – ha spiegato la preside dell’istituto comprensivo Sperone-Pertini, Antonella Di Bartolo – Il progetto Energy va ben oltre il tempo d'estate: è un progetto multidimensionale, lungimirante e di durata pluriennale, gratuito ma di valore. È per questo che come scuola che, per sua natura e mandato, è Istituzione e servizio per la comunità, siamo particolarmente felici e orgogliosi di esserne promotori e coprotagonisti”.

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Pubblicato il 9 Maggio 2026