Palermo, interviene per difendere un commerciante: aggredito l’assessore Ferrandelli

(Adnkronos) – L’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli è rimasto vittima di un'aggressione avvenuta all'esterno di un bar di via Alloro, nel centro storico della città. Ferrandelli è intervenuto per difendere il proprietario di un bar aggredito da alcuni clienti al momento di pagare il conto. Una rissa scatenata da una discussione sembra sorta al momento di pagare il conto. Ferrandelli ha assistito alla scena ed è intervenuto per difendere il commerciante aggredito, riportando anche lui delle contusioni. “A nome mio e dell'intera giunta comunale, esprimo ferma condanna nei confronti di quel gruppo di vigliacchi che ha scatenato la rissa all’esterno di un bar di via Alloro – dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – Al titolare dell’esercizio e all’assessore Fabrizio Ferrandelli, entrambi rimasti coinvolti, ho personalmente, una volta raggiunto il posto, rivolto la mia vicinanza e solidarietà e auspico che le indagini riescano a individuare in tempi brevi i responsabili di questo gesto che non può ammettere giustificazioni”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Luglio 2025