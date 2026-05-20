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Palermo-Catanzaro: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Palermo ospita il Catanzaro – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto degli spareggi per la promozione in Serie A. Allo stadio Barbera si riparte con i calabresi in netto vantaggio nel doppio confronto, visto che all'andata i giallorossi si sono imposti per 3-0 sulla squadra di Inzaghi. La vincente troverà in finale il Monza, che ha superato la Juve Stabia nella prima semifinale.  La semifinale di ritorno tra Palermo e Catanzaro è in programma oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 20. Ecco le probabili formazioni: 
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Gyasi; Pohjanpalo. All. Inzaghi. 
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Matias Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Iemmello, Liberali; Pittarello. All. Aquilani  Palermo-Catanzaro sarà trasmessa in diretta televisiva, tramite smart tv, da Dazn, Prime Video e OneFootball, abbonandosi a LaB Channel. Il match si potrà seguire anche in streaming sulle app e le piattaforme web di Dazn, Prime Video e OneFootball.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Maggio 2026

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