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Palermo, braccio fuori dal finestrino si incastra nella ringhiera del tram: arto amputato

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(Adnkronos) – Guida con il braccio fuori dal finestrino quando l'arto si incastra nella ringhiera del tram. E' accaduto a Palermo dove è stata amputata parte del braccio a una automobilista di 56 anni. L'incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana, lungo la corsia direzione Trapani. La donna viaggiava in macchina tenendo il braccio fuori dal finestrino quando, dopo l'impatto ad alta velocità con la ringhiera, l'arto si è staccato.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2026

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