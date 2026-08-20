Palermo, bimba di genitori no vax muore a 4 anni: sospetta difterite

(Adnkronos) – Una bambina di quattro anni è morta la notte scorsa all'ospedale Civico di Palermo. L'ipotesi della causa di morte è difterite. I genitori no vax, alla nascita, non l'avevano fatta vaccinare. La bambina è arrivata sabato notte all'ospedale Cervello in condizioni disperate, qui è stata intubata, ma viste le sue condizioni è stata trasferita alla terapia intensiva dell'Ospedale dei bambini di Palermo. Sentiti dai medici, i genitori, originari dello Zen, hanno raccontato di non avere vaccinato la figlia perché una parente era autistica e temevano che fosse colpa del vaccino. La notte scorsa la morte con ogni probabilità per difterite. "Stiamo faceno le analisi – spiega all'Adnkronos l'assessore regionale alla Salute Marcello Caruso – per accertare che si tratti di difterite. Gli esiti si avranno più tardi".

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Pubblicato il 20 Agosto 2026