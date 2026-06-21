Attualità

Palermo, auto travolge gruppo di ciclisti: muore una donna

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un'auto ha travolto oggi, domenica 21 giugno, un gruppo di ciclisti lungo la strada statale 186 a Monreale nel Palermitano. Nell’impatto, avvenuto questa mattina, è morta una donna di 41 anni, Mirela Nicoleta Rusu, mentre un altro ciclista è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Ingrassia, dove non risulta in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri delle stazioni di Pioppo e Monreale. Il conducente dell'auto, risultato negativo all'alcol test, potrebbe dover rispondere di omicidio stradale.  Secondo una prima ricostruzione, l'auto – diretta verso la frazione di Pioppo – avrebbe effettuato un sorpasso in un tratto con linea continua, invadendo la corsia opposta e investendo i ciclisti che procedevano verso Palermo.   Federciclismo Sicilia ricorda Mirela Nicoleta Rusu, la ciclista 41enne morta nell’incidente nel Palermitano, sottolineando "il suo sorriso e la passione contagiosa per la bicicletta". "L’ennesimo omicidio stradale, ancora una volta causato da un automobilista, riaccende l’allarme sulla sicurezza dei ciclisti e sulla necessità di interventi immediati", scrivono nel post, rivolgendo alla famiglia della vittima "un abbraccio e le più sentite condoglianze". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Tennis, Cerundolo vince il Queen’s. Tiafoe trionfa ad Halle e vola a Wimbledon da top 20

12 minuti fa

Anello in acciaio bloccato al dito, serve l’intervento dei vigili del fuoco in pronto soccorso

22 minuti fa

Napoli, incendio all’ospedale del Mare: fiamme e alta colonna di fumo nero

38 minuti fa

Addio a Giorgia Moll, la star di Carosello: celebre nello spot della Pasta del Capitano

58 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio