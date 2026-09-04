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Palermo, abusi sessuali sul nipotino: bimbo si confida con la maestra, arrestato lo zio

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(Adnkronos) – Un uomo di 40 anni è stato arrestato oggi, venerdì 4 settembre, dai carabinieri della compagnia di Misilmeri in provincia di Palermo con l'accusa di violenza sessuale, commessa sul nipotino che all'epoca dei fatti aveva meno di dieci anni. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico, emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della procura.  Il provvedimento scaturisce da indagini, avviate da militari dell'arma, dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'Istituto scolastico, frequentato del minorenne che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

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