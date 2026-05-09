Palermo, 16enne uccide il vicino di casa e si costituisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura a Palermo dicendo di avere ucciso il vicino di casa. La polizia si è subito recata in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, e ha trovato il cadavere dell’uomo, 51 anni, all’interno del suo appartamento. Aveva il cranio fracassato. Il ragazzo è nei locali della Squadra mobile e viene sentito dagli inquirenti.

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Pubblicato il 9 Maggio 2026