Palermo, 14enne accoltellato da compagno scuola: polmone bucato

(Adnkronos) – Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio a Palermo da un compagno di scuola. Ancora da capire se l'aggressione sia avvenuta all'interno o vicino all'istituto Quasimodo. Il ragazzo è arrivato, intorno alle 16, al Pronto soccorso dell'ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei colpi gli ha bucato un polmone. Il ragazzino non è in pericolo di vita. Resterà in osservazione, fanno sapere dall'ospedale Civico, ma parla e cammina. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il ragazzino, che è arrivato in ospedale accompagnato dal nonno, avrebbe raccontato di essere stato colpito da un compagno che sembra abbia solo 11 anni. Ancora da chiarire se l'aggressione sia avvenuta all'interno o vicino all'Istituto Quasimodo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2023