Palazzo Trifiletti, il Comune ordina messa in sicurezza e sgombero

Una copertura parzialmente crollata, gli ambienti interni esposti alla pioggia, accumuli di guano e carcasse di volatili, una facciata che presenta movimenti giudicati di estrema gravità e persone che continuano a dormire all’interno dell’edificio nonostante le condizioni di pericolo è il quadro emerso dal sopralluogo effettuato lo scorso 3 settembre a Palazzo Trifiletti, che ha spinto il Comune di Foggia a disporre l’esecuzione di interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’immobile, insieme allo sgombero degli occupanti e alla bonifica igienico-sanitaria degli spazi. La situazione del palazzo era già da tempo all’attenzione dell’amministrazione comunale che, con l’ordinanza sindacale numero 87 del 4 dicembre 2025, aveva imposto ai proprietari il ripristino dello stato dei luoghi. Le verifiche condotte nei giorni scorsi hanno però restituito un quadro tale da rendere necessario un intervento diretto, con l’obiettivo di impedire che il degrado possa trasformarsi in un rischio ancora più grave per chi occupa l’immobile e per chi transita nelle immediate vicinanze. “Palazzo Trifiletti rappresenta in qualche modo un pezzo della storia di questa città”, osserva la sindaca Maria Aida Episcopo, spiegando che l’amministrazione ha deciso di intervenire proprio per mettere un argine a una situazione diventata ormai troppo complessa. “La priorità è mettere in sicurezza l’edificio, ma questo è anche il primo passo di un percorso più lungo finalizzato a capire il futuro dell’immobile. Sono convinta che da una situazione di emergenza come questa si possa comunque ripartire e lavorare perché Palazzo Trifiletti non resti un simbolo di abbandono”. A descrivere nel dettaglio le condizioni della struttura è la relazione predisposta dal servizio Lavori Pubblici. La copertura risulta parzialmente crollata e lascia gli ambienti interni completamente esposti agli agenti atmosferici, mentre negli spazi rimasti scoperti si sono accumulati guano e carcasse di volatili, aggravando anche il quadro igienico-sanitario. Le criticità più rilevanti riguardano però il prospetto principale, dove la facciata si sta staccando nel punto in cui incontra l’edificio adiacente. Il movimento rilevato dai tecnici viene definito di estrema gravità e potrebbe provocare il ribaltamento verso la sede stradale di alcune porzioni della facciata. Il rischio più immediato è quindi quello di un cedimento sulla strada, con conseguenze potenzialmente molto serie per pedoni e automobilisti, mentre nel lungo periodo resta anche il pericolo di una perdita progressiva di un edificio che conserva un valore storico per la città. “Il lavoro dei tecnici in questi giorni ci ha dato un quadro chiaro delle criticità e ora la priorità è fermare il degrado prima che diventi irreversibile”, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Michele Salatto. “È principalmente una questione di sicurezza e decoro. Solo dopo, con i tempi giusti, potremo ragionare sul futuro dell’edificio, che resta comunque una proprietà privata”. A rendere ancora più urgente l’intervento è la presenza di persone che occupano abusivamente il palazzo e che, proprio per le condizioni della struttura, si trovano esposte a rischi diretti per la propria incolumità. Per questo l’amministrazione procederà anche allo sgombero dell’immobile e alla chiusura dei varchi di accesso, così da impedire nuove intrusioni dopo l’intervento. Quello riscontrato durante i sopralluoghi, ha spiegato l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile, non riguarda soltanto le condizioni delle murature. “Dentro quell’edificio ci sono persone che dormono in condizioni molto rischiose, insieme ad accumuli di rifiuti e di guano che rappresentano un problema igienico-sanitario vero e proprio. Lo sgombero non è una misura contro gli occupanti, ma una scelta di responsabilità verso chi oggi si trova lì dentro, prima ancora che verso il resto del quartiere”. Il Comune, già il giorno successivo al sopralluogo, il 4 settembre, ha incontrato i rappresentanti dei proprietari per illustrare direttamente la situazione dell’immobile e le criticità emerse dalle verifiche tecniche. Nel corso del confronto è stata lasciata aperta anche la possibilità per la proprietà di nominare un proprio tecnico, chiamato a seguire gli interventi insieme ai professionisti incaricati dall’amministrazione comunale.



Pubblicato il 17 Settembre 2026