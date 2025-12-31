“Palazzetto dello sport? Bene, ma a Foggia c’è ancora tanto da ristrutturare”

“L’ultima olimpiade invernale si tenne nel 2006 a Torino, quella precedente nel 1956 a Cortina: ne abbiamo fatte 3 con un distacco di 50 anni. Questo è un evento storico, la fiamma che passerà anche da Foggia verso Campobasso rappresenta non solo lo sport ma la pace. Nella Grecia antica si fermavano le guerre durante le Olimpiadi, magari potesse accadere anche oggi!”. L’assessore allo sport e all’istruzione del comune di Foggia Mimmo Di Molfetta, ci dà un’ultima battuta alla vigilia del primo gennaio 2026, giorno in cui la fiaccola delle Olimpiadi invernali Milano Cortina sfilerà attraverso le nostre strade, un tratto dei 12mila km per l’Italia.

Assessore, ma i tedofori chi sono?

“Non lo so, la fondazione Milano Cortina ha fatto un bando a cui poteva partecipare chiunque. Pensavo ci fosse una parte riservata al Comune, che sa chi sono stati gli olimpionici. Ma non c’entriamo niente con i nomi dei tedofori, qui a Foggia di “olimpici” ce sono tanti, abbiamo anche due atleti campioni mondiali ed europei nel bob a quattro, dunque proprio in uno sport invernale. Per mettere in evidenza i nostri sportivi e le nostre sportive, tuttavia, abbiamo organizzato una staffetta che camminerà a fianco dei tedofori per tutto il percorso. Inoltre, un “punto azzurro” con tutti i nostri campioni davanti al Comune intorno alle 16. Alle 15.30 si parte da corso del Mezzogiorno”.

Palazzetto dello sport a Foggia. L’opposizione dice che è sparito dall’agenda

“Ci teniamo tutti al progetto, opposizione e maggioranza, ma deve essere concepito in modo diverso dagli altri, non un palazzetto da 1000 posti ma almeno da 3-4mila, realizzato anche in funzione dei concerti come il Palaflorio a Bari. Abbiamo messo in programmazione la progettazione ma bisogna capire in quale spazio. Nel Pug non è previsto spazio per l’edilizia sportiva”.

Il Pug non c’è ancora…

“Noi abbiamo anche bisogno di strutture più piccole perché oggi le società sportive sono tante. Il palazzetto non risolve il problema. Ricordo una gara importante che si svolgerà a Foggia dal 6 al 10 gennaio, la qualificazione ai campionati europei di pallavolo femminile under 18, presso il palazzetto Preziuso. Arriveranno 200 atlete con relative famiglie, una cosa importante anche per l’economia foggiana”.

Il problema di dove collocare il palazzetto: lei che ne pensa, al netto dello studio di pre-fattibilità annunciato?

“Io sono l’assessore allo sport, non ai lavori pubblici e urbanistica. Per me la zona sarebbe la fiera, dove prima c’erano le mucche. Accanto ai Campi Diomedei, alla piscina rifinanziata (i lavori si erano bloccati, dovranno ripartire) sarebbe un bel complesso. Ma i problemi della fiera sono diversi, lì è un dolore di cuore… ci dovrebbe essere un’idea nuova. Ricordo che abbiamo tenuto lì degli eventi sportivi di scherma”.

Il palazzetto Preziuso è pronto per l’evento pallavolo?

“Certo, il lavoro è partito mesi fa, sono venuti a fare una ricognizione i presidenti federali. In questi giorni abbiamo il restyling dei bagni, saranno cambiati i corpi luminosi, migliorie anche alle gradinate. Sono 40 anni che non viene fatto un lavoro in questi palazzetti. Per altre necessarie ristrutturazioni dobbiamo trovare i fondi. La palestra Taralli è oggetto di finanziamento da 1 milione di euro, passato in giunta. Bisogna essere bravi a prendere i finanziamenti, agire in maniera tempestiva. In giunta è stata approvata la progettazione per i due palazzetti, per il campo da baseball e per la bocciofila in villa, quest’ultima inguardabile. Un campo da skate, ormai sport olimpico, sorgerà in periferia, in zona Cep, a gennaio partono i lavori per il playground. In tutto ciò, se non riusciamo ad accedere ai bandi, proveremo con il credito sportivo o con un mutuo”.

Il campo Croci nord è pronto?

“Sta diventando un tormentone. Io non dico più nulla fino a quando non ho in mano le chiavi per scaricare l’attrezzatura che è pronta. Non possiamo farlo fino a quando non viene allacciata la luce, finora è quella di cantiere. L’Enel ha trovato dei problemi e quindi si sono allungati i tempi per la riapertura”.

Ve lo ha chiesto il Foggia Calcio per l’allenamento?

“Innanzitutto dico che ce lo siamo tenuti noi in gestione come Comune. Lo daremo a fasce orarie perché non c’è solo una società ma tante che ne hanno fatto richiesta. Basti pensare che l’utilizzo pomeridiano è di 35 ore, comprese le luci che arrivano fino alle 22. Abbiamo avuto una richiesta per quasi 110 ore, quindi servirebbero altri tre campi di Croci nord per soddisfare tutti. La mattina è libero e ci sarà il Foggia, le società giovanili hanno bisogno del pomeriggio”.

Il Campo San Paolo lo cancelliamo dalla memoria?

“Abbiamo fatto l’esproprio per “pubblica utilità” che non era mai stato portato avanti, un’azione dei Lavori pubblici. C’è una questione legale da portare a termine, quando l’accatastamento sarà nostro vedremo. Esiste già un project financing di anni fa, un’opa sul campo. Ho visto il progetto, molto bello. Se chi lo aveva proposto ha intenzione di portarlo avanti va benissimo, altrimenti vediamo noi di farlo con i fondi nostri o con dei finanziamenti. I campi di calcio a 11, a Foggia, scarseggiano. L’altro è il campo degli Ulivi dove ci sono problemi di emergenza abitativa, dunque va risolto prima quel problema”.

Si parla di rimpasto di giunta al Comune dopo i risultati delle regionali

“Le regionali sono le regionali, poi ognuno fa le proprie strategie politiche. Il candidato Rosario Cusmai ha preso 9mila voti, non 10. Abbiamo avuto un risultato elettorale dalle comunali, abbiamo i nostri consiglieri… questo del “rimpastiamo, rifacciamo, azzeriamo” mi sembra un pettegolezzo. Poi ognuno decide cosa vuole fare in questa strategia politica, è il campo largo che si deve mettere d’accordo”.

Sente il suo posto sicuro?

“Non è un posto, è una mission e non c’è nulla di sicuro nella vita. Si cerca di mettere a terra i fatti”.

La sindaca non ha fatto presagire nulla?

“No. Io mi sono messo al servizio della città, poi la politica deciderà, ma non è che non ci dormo la notte. Quello che sto cercando di portare avanti sono i risultati. Sono poco social, altrimenti dovrei comunicarli ogni giorno tra scuola e sport. Quando sono entrato in giunta stavo tutti i giorni sui giornali intervistato perché i buoni 0-3 non venivano pagati, per il trasporto scolastico, per le lamentele sulla mensa. Non abbiamo messo bavagli ma agito perché le cose funzionassero. Con gli uffici abbiamo messo a posto un sistema complesso come la piattaforma per i buoni; la commissione mensa in ogni scuola composta da genitori, insegnati e dirigenti funziona. Non sono cose straordinarie, stiamo cercando di regolarizzarle, stiamo facendo il nostro lavoro”.

Un auspicio per il prossimo anno

“Vorrei portare a termine ciò che ho iniziato, vorrei vedere la luce di quello che è stato progettato anche se i tempi dell’amministrazione pubblica sono spesso lunghi. Vorrei che il lavoro svolto diventasse tangibile per la città e per i cittadini, per il futuro”.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Dicembre 2025