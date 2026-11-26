(Adnkronos) – “Lidl oggi ci ha mostrato quanto di straordinario può fare la distribuzione moderna sui territori, creando indotto, occupazione e filiere e spingendo il Made in Italy”. Così Marco Pagani, direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione, intervenendo oggi a Milano all’evento ‘Fattore Lidl’, durante il quale è stato presentato il Report d’impatto socio-economico 2025 di Lidl Italia.

“Lidl, così come la distribuzione moderna, sta sviluppando molto in questi anni la marca del distributore, prodotti – aggiunge – prevalentemente del made in Italy che sono caratterizzati dall’insegna distributiva. Un segmento che ha registrato uno sviluppo enorme negli ultimi anni, passando dal 20% di circa 7-8 anni fa a oltre il 30% nel 2026. Oltre a spingere il made in Italy sui territori nazionali, questi prodotti lo portano anche all’estero sia grazie alle reti di realtà come Lidl che grazie alla qualità e alle certificazioni di garanzia che danno. Questi piccoli produttori, lavorando con la grande distribuzione, devono infatti necessariamente avere certificazioni e caratteristiche tali da consentire internazionalizzare le loro produzioni anche su altre catene che operano in altri Paesi europei”.

Le aziende fornitrici dei prodotti del private label italiano sono “nel 92% dei casi imprese piccole o medie e l’85% sono del Made in Italy”, dice concludendo: “Credo che questo rappresenti un valore fondamentale che la distribuzione moderna offre ai territori”.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026