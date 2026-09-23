“Padre Pio, la misericordia senza sconti”

“Padre Pio? Oggi sarebbe ecclesiologicamente scorretto”: lo dice in questa intervista che ci ha rilasciato il noto giornalista e scrittore cattolico Saverio Gaeta.

Saverio Gaeta, la Chiesa cattolica in tutto il mondo ricorda il 23 settembre, come memoria obbligatoria, San Pio da Pietrelcina, Padre Pio. Che ne pensa?

“Mi piace ricordare e sottolineare il suo modo di esercitare il ministero di confessore. Aveva, così come ci dicono tante testimonianze, una maniera un tantino burbera e persino scontrosa. Ma non era affatto un modo di respingere il penitente che si avvicinava al confessionale, semmai era un metterne alla prova il reale convincimento, la serietà di accostarsi al perdono di Dio. Tante volte andavano a confessarsi da lui per mera curiosità o per vederlo da vicino”.

Che cosa si produceva nella confessione di Padre Pio?

“Padre Pio sapeva operare, in chi si confessava con lui con animo retto, un cambiamento di vita, una conversione a U, che poi è la risultante del perdono di Dio amministrato attraverso un sacerdote. La confessione sacramentale, senza il riconoscimento doloroso dei propri peccati e soprattutto la volontà di non commetterli più, non ha senso ed è una burla. Chi si affida alla misericordia di Dio deve per forza di cose cercare di rettificare la propria condotta e assumere un altro stile di vita. Magari ricadrà per la propria fragilità umana, però ci prova”.

Padre Pio è attuale oggi?

“Il messaggio di Padre Pio è di straordinaria importanza e direi attualità in un mondo nel quale non sempre il concetto di peccato è chiaro, quale offesa alla legge di Dio fatta con volontà. In questa forma di pensare, spiacevolmente, cadono non solo i fedeli, ma anche ministri del culto e direi che, in tanti casi, oggi il modello di pensare e di attuare di Padre Pio risulta ecclesiologicamente scorretto, non allineato al pensiero dominante”.

In che senso?

“Padre Pio ci dice con chiarezza e persino durezza che occorre prendere sul serio Dio, che Egli non ci comanda cose impossibili, ma ci indica il cammino verso la santità personale e la libertà. Libertà intesa non come fare quello che ci pare, ma libertà dalla schiavitù del peccato. Chi, al contrario, non si cura della legge di Dio è una persona non libera”.

In che cosa consiste il politicamente scorretto di Padre Pio?

“Lo riformulo. Quando parlo di politicamente scorretto anche nella Chiesa, alludo a due cose. Sia agli errori commessi al suo tempo da uomini di Chiesa che, per invidia o per altre ragioni, osteggiarono Padre Pio e tale modo di pensare contagiò persino Papa Giovanni XXIII, che in realtà la pensava diversamente. Ma anche tanti ministri del culto di questo tempo che hanno un concetto eccessivamente elastico della misericordia, che deve sempre procedere alla pari con la giustizia. Essere troppo indulgenti non vuole dire affatto misericordiosi, ma non rendere un buon servizio al peccatore. Quanto accadde nella Chiesa al tempo di Padre Pio e relativamente a lui fu una sorta di commedia degli errori. Invece Padre Pio è estremamente attuale nel suo messaggio”.

Che cosa ci dice?

“Che la misericordia, indispensabile, non è mai dissociata dalla giustizia e che bisogna sempre ricordare che alla fine avremo un giudizio inesorabile. Saremo certamente giudicati sull’amore e le buone opere, ma anche su come avremo evitato il peccato”.

Resta attuale?

“A mio avviso Padre Pio resta ed è attualissimo. Egli realizzò materialmente la misericordia con Casa Sollievo della Sofferenza, un ospedale dove la sofferenza si tocca con le mani. Leggendo alcune sue testimonianze vediamo che persino fisicamente assumeva su di sé il dolore degli altri. Però mai è sceso a compromessi buonisti col peccato. Mai”.

Bruno Volpe



Pubblicato il 23 Settembre 2026