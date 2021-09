Padre Pio è cresciuto nella preghiera”: fra’ Luciano Lotti, segretario generale dei Gruppi di Preghiera Padre Pio ricorda la figura del santo con le stigmate nel giorno della sua memoria liturgica.

Padre Lotti, che rapporto intercorreva tra Padre Pio e la preghiera?

“Molto stretto ed intenso. Egli è cresciuto nella preghiera, al pari della sua vita spirituale. E’ entrato sin da piccolo in confidenza col Signore, aveva un rapporto personale con Dio. La preghiera del resto è un dialogo con Dio e non va ridotta solo a formule vuote ed esteriori”.

Che tipo di preghiera aveva?

“Sicuramente rispettava i canoni o quelle tradizionali che chiamava il cibo comune. Poi però per tutto il giorno era in costante e franco rapporto con Dio, come un figlio col Padre”.

Possiamo definirlo un mistico?

“Certamente sì. La parola mistico, del resto, viene da mistero e il primo grande mistero è appunto Dio”.

Tuttavia egli è stato avversato anche da esponenti della Chiesa cattolica…

“Il demonio non ha piacere ed anzi detesta uomini come Padre Pio e cerca ogni modo per attaccarli. Qualcuno lo ha fatto in modo inconsapevole e in buona fede, qualche altro invece con arroganza e persino senso di ripicca personale. Tutto questo nulla toglie alla grandezza del santo”.

Che eredità ha lasciato Padre Pio?

“I frati, i Gruppi di Preghiera, l’Ospedale Casa Sollievo fortemente voluto da lui. La sua capacità è stata nel far capire che il Regno di Dio è per gli uomini, che tutti possiamo aspirarvi, naturalmente comportandoci bene e che la salvezza delle anime passa da preghiera e fatti concreti e coerenti”.

Perché Padre Pio è tanto popolare in Polonia?

“In ragione del suo stretto rapporto con Giovanni Paolo II al quale venne presentato dal cardinale di Varsavia Wyszynsky”.

Bruno Volpe

