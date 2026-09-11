Padre Pio, due giorni di preghiera e confronto per i Gruppi nazionali

Ritrovarsi nel nome di Padre Pio, condividere e approfondire gli aspetti più belli della sua spiritualità: è con questo spirito che il Santuario di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo ospiterà, oggi e domani, il 37° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, l’appuntamento annuale che riunisce i devoti del Santo provenienti da tutta Italia per vivere insieme una due giorni di preghiera, formazione e condivisione. Il tema scelto per questa edizione è «Dio ti faccia crescere, o bell’albero piantato, divina semenza», espressione tratta da una lettera che Padre Pio scrisse il 18 gennaio 1918 ai suoi figli spirituali: il giovane frate riconosce nei loro animi il desiderio di santità, lo paragona a un albero piantato da Dio stesso e affida al Signore la loro crescita, chiedendo che li protegga dalle difficoltà e dalle tentazioni.

Ad aprire i lavori congressuali della prima giornata sarà, alle ore 9.30, la lectio divina di fra Francesco Di Leo, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini. Seguirà l’intervento “I riferimenti ai Padri della Chiesa nell’Epistolario di Padre Pio” di padre Matteo Lecce, licenziato in Teologia Patristica presso l’Augustinianum di Roma. Particolare attenzione sarà dedicata quest’anno al cammino istituzionale dei Gruppi di Preghiera, nel 40° anniversario dell’approvazione del loro Statuto. Allo Statuto è stato affiancato, nel 2012, un Regolamento, oggi aggiornato alla luce delle nuove esigenze emerse nel tempo: la sua nuova redazione, approvata lo scorso luglio, sarà presentata durante il convegno da Stefano Cavagnetto, vice direttore dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio.

Questa edizione del Convegno Nazionale coincide inoltre con il 70° anniversario dell’inaugurazione dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, opera voluta da Padre Pio, alla quale i Gruppi di Preghiera sono profondamente legati per volontà del loro Fondatore. A sottolineare questo legame sarà la presenza del direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato, che porterà il proprio saluto ai partecipanti. Nel pomeriggio, i Gruppi si ritroveranno sul Monte Castellano per pregare insieme la Via Crucis e ottenere l’indulgenza francescana. Seguiranno il Santo Rosario meditato e la Celebrazione Eucaristica; al termine della Santa Messa, i partecipanti raggiungeranno in processione Casa Sollievo della Sofferenza, dove si terrà un momento di preghiera.

Sabato 12 settembre, padre Luciano Lotti, frate cappuccino e segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, svilupperà il tema «Dio ti faccia crescere, o bell’albero piantato, divina semenza» come progetto pastorale per l’evangelizzazione. Seguirà la tavola rotonda “Testimonianze e ricordi di Padre Pio e in Casa Sollievo”, moderata dalla giornalista e conduttrice televisiva Lucia Ascione. L’ultimo appuntamento del Convegno sarà alle 11.30, nella Chiesa di San Pio, con la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente emerito della Conferenza Episcopale Italiana.



Pubblicato il 11 Settembre 2026