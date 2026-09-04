Attualità

Padre, madre e figlia accoltellati in casa a Ladispoli: al vaglio posizione dell’altro figlio

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Ancora un dramma familiare. Un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione in via Budapest, a Ladispoli. E' successo intorno alle 13.20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un 30enne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Formula 1, a Milano la presentazione della nuova stagione

9 minuti fa

L’avatar con l’AI sbarca in Rai: a “Codice” arriva Ipazia, ecco quello che può fare – VIDEO

11 minuti fa

Marquez e la foto choc: il pilota mostra la spalla ‘deformata’

17 minuti fa

Ucraina pensa a candidatura con Polonia per i Mondiali 2040

19 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio