Padova, uomo ucciso a coltellate in strada

(Adnkronos) – Un morto e due feriti in un accoltellamento avvenuto a Padova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per ricostruire esattamente l'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2023