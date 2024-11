Padova, scontro tra auto a Loreggia: morto uno dei feriti

(Adnkronos) – È morto nel corso della notte all’ospedale di Camposampiero, uno dei due feriti più gravi che ha coinvolto quattro persone, a causa dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 22.00, a Loreggia (Padova). Due auto si sono scontrate e una di queste è finita contro una spalletta stradale, cappottandosi. Dal veicolo rovesciatosi, una Volskwagen Golf, i vigili del fuoco di Castelfranco e Cittadella hanno estratto i due occupanti gravemente feriti e presi in cura dal personale sanitario del Suem che li ha trasferiti in ospedale a Camposampiero e a Padova in codice rosso. Quello ricoverato a Camposampiero non ha passato la notte per i gravi traumi riportati, mentre il secondo è ancora in prognosi riservata. Ferite invece in maniera più lieve le due persone che erano a bordo dell’altra auto, una Nissan, che sono state portate anch’esse in ospedale per dei controlli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2024