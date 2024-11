Padova, maltrattamenti e lesioni a figlio di 5 mesi in ospedale: arrestato

(Adnkronos) – Un 22enne è stato arrestato oggi in flagranza di reato dalla polizia di Padova per maltrattamenti e lesioni aggravate al figlio di soli 5 mesi, ricoverato all'ospedale della città. L'attività investigativa, svolta dagli agenti della Squadra mobile, ha consentito di accertare che il neonato, già ricoverato d'urgenza presso il reparto pediatrico dell'ospedale per accertamenti medici, veniva sottoposto a violenze a opera del padre durante l'orario di visita dell'uomo nel reparto. Quando il padre era sicuro di essere solo e di non essere visto dal personale sanitario compiva sevizie ed atti violenti nei confronti del figlioletto, provocandogli lesioni gravi con conseguente aggravio delle sue condizioni di salute. La polizia, con la collaborazione delle autorità sanitarie, è riuscita a coglierlo in flagranza di reato, dopo essersi reso nuovamente responsabile di ulteriori sevizie e maltrattamenti nei confronti del bimbo. L'uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, è attualmente in custodia cautelare in carcere a Padova. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Novembre 2024