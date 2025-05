Padova, abusi su nipote minorenne: arrestato il nonno

(Adnkronos) – Arrestato dalla Polizia di Padova un 60enne italiano accusato di violenza sessuale sulla nipote minorenne. L’uomo si trova in custodia cautelare nel carcere di Padova dal 24 aprile scorso. Al termine di due perquisizioni – a casa e sul luogo di lavoro dell’uomo – a Padova e Bolzano, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici, in uno dei quali è stato trovato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Al termine degli accertamenti, il 60enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di materiale pedopornografico e portato in carcere a Padova, arresto convalidato pochi giorni dopo con la la misura cautelare in carcere. Il fascicolo per il reato di detenzione di materiale pedopornografico è stato trasmesso per competenza al tribunale di Trento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2025