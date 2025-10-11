Attualità

Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: “Rilasciate anche Barghouti”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Hamas "insiste" con i mediatori per "il rilascio" dei detenuti palestinesi che Israele ha rifiutato di liberare nell'ambito dell'accordo mediato dagli Stati Uniti, tra cui Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, "e i negoziati" al riguardo "sono ancora in corso". A dichiararlo, parlando con Al Jazeera, è stato Mousa Abu Marzouk, esponente di Hamas. Israele ha respinto diversi altri nomi proposti, ha affermato. Alla domanda se tra questi figurassero Abdullah Barghouti, Hassan Salama, Ibrahim Hamed e Abbas al-Sayyed, ha risposto affermativamente. A riferirne è il Times of Israel. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ottobrata con caldo fuori stagione, ma temporali in agguato

27 minuti fa

Milano, incendio in un appartamento a Cornaredo: tre morti

46 minuti fa

Ornella Muti: “Ho tradito, sono stata tradita ma nell’amore sano ci credo ancora”

1 ora fa

Trump, parla il medico: “Ottima salute, età cardiaca di 14 anni più giovane dell’anagrafica”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio