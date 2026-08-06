Pa, Margiotta (Confsal): “Contratto Funzioni Centrali 2025-2027 rafforza salari, diritti e innovazione”

(Adnkronos) – “La sottoscrizione del ccnl Funzioni Centrali 2025-2027 rappresenta un risultato di grande rilievo per il pubblico impiego: garantisce aumenti retributivi, arretrati in tempi rapidi e nuove tutele per i lavoratori, confermando il valore della contrattazione collettiva quale leva di innovazione e sviluppo”. Lo dichiara il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, commentando la firma definitiva del contratto. "L’accordo segna un primato nelle relazioni sindacali del pubblico impiego, essendo stato sottoscritto prima della sua naturale scadenza. Prevede incrementi medi mensili compresi tra 126 e 221 euro, il rifinanziamento del salario accessorio e il pagamento degli arretrati già in autunno. Tra le principali novità, figurano la prima disciplina contrattuale dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica amministrazione, una gestione più flessibile delle ferie e l’introduzione della pausa di recupero psicofisico", prosegue. “Esprimo il mio apprezzamento alla Federazione Confsal-Unsa e al segretario generale, Massimo Battaglia, per un risultato che rafforza salari, diritti e qualità del lavoro pubblico, offrendo risposte concrete ai lavoratori e una visione moderna delle relazioni sindacali”, conclude Margiotta.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Agosto 2026