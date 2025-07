Ozzy Osbourne, oggi l’ultimo saluto con corteo funebre a Birmingham

(Adnkronos) – Birmingham è pronta a salutare Ozzy Osbourne per l'ultima volta. I fan del frontman dei Black Sabbath, scomparso il 22 luglio scorso a 76 anni, potranno rendergli omaggio oggi, quando il corpo della rockstar attraverserà le vie della sua città natale in un corteo funebre. La processione partirà alle 13 da Broad Street e attraverserà la città, secondo quanto annunciato dal consiglio comunale di Birmingham e sarà accompagnata dalla famiglia di Ozzy e dai musicisti dei Bostin Brass. Quindi raggiungerà il Black Sabbath Bridge e si fermerà davanti alla panchina commemorativa, dove migliaia di fan si sono già radunati negli ultimi giorni lasciando fiori, candele e omaggi al padrino dell'heavy metal. Il sindaco di Birmingham, Zafar Iqbal, ha fatto sapere che la città in cui Osbourne è cresciuto gli renderà il “saluto che merita”. Ozzy, ha evidenziato, "era più di una leggenda della musica, era un figlio di Birmingham". Dopo aver ricevuto la Freedom of the City (la più alta onorificenza cittadina) e aver partecipato al concerto ‘Back to the Beginning’ al Villa Park a inizio mese, "era importante per noi rendere un tributo degno a Ozzy – ha aggiunto il primo cittadino -. Sappiamo quanto sarà importante questo momento per i suoi fan e siamo orgogliosi di poterlo fare qui, con la sua famiglia, nel luogo dove tutto è cominciato". Il consiglio comunale di Birmingham ha fatto sapere di aver lavorato “con urgenza” per coordinare l'evento pubblico in sicurezza, in collaborazione con la famiglia Osbourne. Broad Street sarà chiusa al traffico dalle 7 e autobus e tram verranno deviati. Le esequie del cantante si terranno invece in forma privata. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Luglio 2025