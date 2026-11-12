Outlook down, problemi per la posta di Microsoft: mail in tilt

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Problemi per Microsoft e in particolare per Outlook. Un down generale, non solo in Italia, coinvolge Microsoft e le sue applicazioni oggi, 12 novembre. Il sito Downdetector, che monitora le anomalie della rete, registra un boom di segnalazioni a livello internazionale. Dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Francia al Canada, stop in particolare all’utilizzo della posta elettronica: non si possono inviare email né ricevere.

“Stiamo esaminando le segnalazioni di utenti che riscontrano problemi nell’accesso alle email di Exchange online, tramite diverse modalità di connessione, in America”, il post di Microsoft su X. Secondo la Nbc, la società ha confermato, poco prima delle 12 degli Stati Uniti, di aver ricevuto segnalazioni da utenti che riscontravano problemi di accesso alle proprie caselle di posta elettronica.

L’azienda fornisce informazioni con altri post. “Abbiamo determinato che una parte dell’infrastruttura sta riscontrando un carico elevato in più regioni, il che probabilmente sta contribuendo agli errori di connessione. Abbiamo iniziato a ridistribuire il traffico attraverso la nostra infrastruttura mondiale più ampia per aiutare a bilanciare il carico”, si legge.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026