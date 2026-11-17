A otto anni dall’inizio del movimento francese dei gilet gialli, i francesi scendono ancora nelle strade del paese seguendo la chiamata dei sindacati dei lavoratori che chiedono l’aumento degli stipendi per far fronte al carovita. Il governo finora ha concesso un aumento di 24 euro al mese sul salario minimo, misura considerata come insufficiente dai manifestanti. Anche stavolta gli studenti e i gilet gialli sono presenti al fianco dei lavoratori. (Videonews di Veronica Gennari)



Pubblicato il 17 Novembre 2026