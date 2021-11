“Ottima prestazione ma nel secondo tempo potevamo fare meglio”

Come gioca bene il Foggia, qualche estate del calcio potrebbe dire. In realtà seppur in qualche gara non è stato sempre possibile. Ben ventisette sono i gol della truppa di Zeman, solo tre in meno della capolista Bari, i punti conseguiti in classifica sono 24 ma in realtà ce ne sarebbero ben quattro di più che sono stati tolti per una sentenza che andrebbe rivista, ma c’è un ricorso in atto, E con una squadra di giovani quella di Zeman, allestita quest’estate dal diesse Peppino Pavone ed i sacrifici del presidente Nicola Canonico insediatosi proprio a giugno, è già un successo quello che si assiste ogni domenica. Magari la ciliegina sarebbe vedere ancora più popolato di tifosi lo ‘Zaccheria’. Contro la Vibonese mister Zdenek Zeman ha realizzato la sua centesima vittoria sulla panchina rossonera, intervallata da altri successe e qualche amarezza conseguita altrove, pertanto come si evince dal sito ufficiale il tecnico della squadra rossonera ha tracciato il punto: “Sono contento del primo tempo oltre ai gol anche per la costruzione. Loro hanno cambiato modo di giocare nel secondo tempo e non siamo riusciti a prenderli in alcune occasioni. Mi ha sorpreso il cambiamento di modulo ma ci hanno agevolati per costruire meglio sugli esterni. La prestazione del primo tempo mi è piaciuta. Non siamo riusciti a giocare nel secondo tempo perché eravamo sempre uno in meno a centrocampo. Per me siamo rimasti abbandonati a centrocampo e non sapevamo dove andare. Nicoletti chiudeva sempre in ritardo e abbiamo sofferto. Ma nonostante la sofferenza abbiamo creato tre palle gol prima del rigore. A me soddisfano i ragazzi ma mi aspetto qualcosa di più sempre perché non dobbiamo accontentarci mai. Non conto le vittorie con il Foggia ma mi hanno detto che sono 100. La sostituzione è stata obbligata perché Petermann aveva male al ginocchio. Per Catanzaro spero di recuperare Martino e Di Grazia che dovrebbe cominciare a lavorare con il gruppo. Rocca, Markic e Merola non credo che riescono a recuperare vedremo in settimana. Sono soddisfatto per le 100 vittorie forse la più bella è con la Juve per il prestigio ma anche quelle nei derby con il Bari”. A proposito di Bari ha commentato il tecnico della Vibonese, Gaetano D’Agostino, peraltro ex biancorosso, forse per ‘arruffianarsi il tecnico boemo ha detto: “Ho visto un Foggia che mi ha impressionato e giocar meglio”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

