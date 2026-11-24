(Adnkronos) – Paura per Leo Ostigard. Il difensore del Genoa ha accusato un improvviso malessere nella notte, con febbre alta e un forte mal di testa che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale. Il calciatore norvegese è stato accompagnato al San Martino di Genova, dove è stato sottoposto a una serie di controlli sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti. Le condizioni del centrale rossoblù hanno inevitabilmente destato preoccupazione nell’ambiente genoano, ma le prime notizie arrivate dalla struttura sanitaria sono positive. Gli accertamenti iniziali, infatti, non hanno evidenziato complicazioni di particolare rilievo. Resta comunque alta l’attenzione dei medici, che hanno deciso di proseguire il monitoraggio per precauzione.

Le prime risposte degli esami hanno escluso problematiche particolarmente preoccupanti. Ostigard è stato affidato alle cure del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino, e della sua équipe. Nonostante il quadro iniziale sia rassicurante, i medici hanno preferito mantenere il calciatore sotto osservazione anche nelle ore successive, così da seguire attentamente l’evoluzione della situazione. A tranquillizzare ulteriormente tifosi e appassionati è intervenuto lo stesso Bassetti attraverso un messaggio pubblicato sui social: “In tanti mi avete scritto preoccupati per Leo Ostigard. Vi rassicuro: sta benissimo! È qui in reparto per una breve sosta ai box dopo un episodio febbrile. Lo teniamo ancora sotto osservazione e lo coccoliamo, ma è tutto a posto”.

In casa Genoa si attendono ulteriori aggiornamenti prima di stabilire i tempi di recupero del difensore. Le prime notizie rappresentano sicuramente un motivo di sollievo per De Rossi e per tutto l’ambiente rossoblù, ma sarà necessario attendere il via libera dello staff medico. La priorità resta naturalmente la salute del calciatore. Soltanto dopo il completamento del periodo di osservazione sarà possibile capire quando Ostigard potrà tornare a disposizione e riprendere regolarmente gli allenamenti con i compagni.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026