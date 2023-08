Ostia, spari dal bus: caccia all’uomo

(Adnkronos) – Spari a Ostia, dove oggi intorno alle 14.50 un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola in aria dal finestrino di un bus in direzione di alcune abitazioni. A segnalare il fatto, avvenuto in via Domenico Baffigo, vicino il lungomare, sono stati alcuni residenti. La polizia di Stato sta cercando l’uomo perlustrando la zona anche con l’uso di un elicottero. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Agosto 2023