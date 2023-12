Ostia, coppia rapinata in casa in pieno giorno: bottino da 700 mila euro e banditi in fuga

(Adnkronos) – Coppia di anziani rapinata in casa oggi, 7 dicembre, ad Ostia (Roma). I banditi hanno atteso il marito, 74anni, al portone e lo hanno seguito fino alla porta di casa per poi fare irruzione all'interno e chiudere lui, la moglie e la collaboratrice domestica in bagno. I tre sono stati anche imbavagliati. I rapinatori, tre con il volto coperto e i guanti, hanno rovistato ovunque e hanno portato via soldi e gioielli per un valore di circa 700mila euro. Riuscito a liberarsi, è stato lo stesso 74enne a chiamare il 112. Ora è caccia alla banda dei rapinatori in fuga. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Dicembre 2023