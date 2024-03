Ostia, camion si ribalta sulla scogliera: autista salvato

(Adnkronos) – Un camion si è ribaltato oggi sulla scogliera su cui si lavora a Ostia, davanti alla spiaggia sul litorale di Roma. Dalle 7 di questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia sono intervenuti nell'area centrale di Piazzale Magellano per il ribaltamento di un mezzo direttamente sulla scogliera. L'autista, rimasto incastrato all'interno della cabina è stato estratto in discrete condizioni dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure sanitarie. L'intervento è proseguito con la messa in sicurezza del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Marzo 2024