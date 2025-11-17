Attualità

Ostia, 60enne si cosparge di alcol e prova a darsi fuoco: ricoverata al Grassi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna di 60 anni di origine egiziana si è cosparsa di alcol e ha minacciato di darsi fuoco con un accendino. E' accaduto alle 14.45 di oggi a Ostia, all'incrocio tra via Costanzo Casana e Via Arduino Forgiarini. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, è stato un passante a toglierle l'accendino che aveva in mano, scongiurando così più gravi conseguenze. Sul posto sono giunti i carabinieri e i poliziotti del distretto Lido. La donna è stata poi portata in codice rosso psichiatrico all'ospedale G. B. Grassi di Ostia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Carlo Verdone sindaco di Roma, la giornata finisce con la Lupa Capitolina

16 minuti fa

Al Centro Studi Americani di Roma l’evento ‘Il diritto alla ricerca della felicità’

18 minuti fa

Alice ed Ellen Kessler “avevano scelto la data della loro morte”: la ricostruzione

34 minuti fa

Farmaci, Olivotto (UniFi): “Mavacamten riduce ostruzione cardiomiopatia ipertrofica”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio