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Ossa umane e teschi in un secchio per rifiuti, orrore al cimitero di Marsala

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(Adnkronos) –
Macabra scoperta al cimitero di Marsala (Trapani), dove sono stati trovati dei teschi, insieme con ossa umane, all'interno di un secchio per la raccolta differenziata. A scoprirlo è stato un cittadino che poi ha postato la foto sui social.  "Di fronte a questa immagine sono rimasta ferma. E da cittadina prima e da consigliera non posso e non voglio far finta di non vedere. Quello che è accaduto al nostro cimitero è un fatto gravissimo e inaccettabile", dice la consigliera comunale Eleonora Milazzo. "Chi si reca in quel luogo lo fa per portare un fiore, una preghiera, per cercare un momento di raccoglimento e di pace con i propri familiari scomparsi. Una scena del genere è dolore vivo. Il rispetto verso i defunti viene prima di ogni cosa. Sono certa che l’Amministrazione farà tutto quanto necessario per fare piena luce su quanto accaduto. I nostri defunti meritano dignità". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2026

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