Ospedali smart, Casa Sollievo prima nel Mezzogiorno e decima in Italia

L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si riconferma al primo posto tra gli ospedali del Mezzogiorno nella classifica italiana del World’s Best Smart Hospitals 2027, promossa dalla rivista americana Newsweek in collaborazione con Statista.

Il ranking del 2027 ha individuato 400 ospedali in 33 Paesi che si distinguono per il livello di innovazione tecnologica e di maturità digitale applicata alla sanità. Nella classifica italiana, l’Ospedale di San Giovanni Rotondo si è piazzato al decimo posto nazionale su 17 centri individuati, precedendo in classifica numerosi istituti ospedalieri di rilevanza nazionale, compresi quelli situati nelle regioni del Nord, del Centro e di città metropolitane che insistono in territori molto più vasti, con maggiore densità abitativa e geograficamente più facilmente raggiungibili rispetto al Gargano. Se ci si limita ai soli ospedali del Mezzogiorno, l’Ospedale di San Giovanni Rotondo si piazza in prima posizione precedendo il Policlinico di Bari, l’unica altra struttura del Sud Italia presente nel ranking.

La metodologia utilizzata per la classifica ha combinato tre tipologie di dati, in ordine di importanza: le valutazioni sulla reputazione delle strutture ospedaliere espresse dai professionisti della sanità, con un peso maggiore riservato alle valutazioni espresse dai colleghi all’estero; il livello di maturità digitale valutato attraverso un questionario; gli accreditamenti e le certificazioni pertinenti alla sanità digitale.

Le valutazioni hanno preso in esame sette aree, tra cui intelligenza artificiale, robotica e automazione, telemedicina, formazione del personale e governance delle tecnologie, sistemi informativi ospedalieri e infrastrutture digitali. L’attenzione è stata rivolta non soltanto alla disponibilità degli strumenti, ma anche al loro effettivo utilizzo nei processi clinici e organizzativi.«L’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità concreta per ripensare i processi ospedalieri e migliorare la qualità dell’assistenza. Già da diversi anni – sottolinea Francesco Giuliani, responsabile dell’Unità di Innovazione e Intelligenza Artificiale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza –, il nostro impegno è quello di sviluppare un modello di innovazione che metta la tecnologia al servizio dei professionisti sanitari e dei pazienti. Tra le soluzioni già attivate in Ospedale figura “UpToDateAI Expert”, un servizio disponibile solo in altri 3 ospedali del Sud Italia e che consente ai medici di sottoporre quesiti clinici complessi attraverso un’interfaccia conversazionale che si basa però su contenuti medico-scientifici selezionati e verificati da esperti, facendo riferimento solo a fonti cliniche qualificate. Il valore di questa innovazione emerge soprattutto nella gestione dei casi più complessi, quando è necessario consultare e mettere in relazione diverse fonti informative».

Un secondo ambito di sviluppo riguarda la “timeline dei percorsi clinici”, un progetto interamente sviluppato all’interno di Casa Sollievo della Sofferenza dal team di Innovazione e Intelligenza Artificiale, che punta a rendere più semplice e immediata la consultazione della storia clinica dei pazienti.

«Questo sistema – spiega Francesco Giuliani – consente per ora ad un team di 20 medici sperimentatori di visualizzare in maniera intuitiva, rapidamente ed in un’unica schermata, il percorso di cura dei pazienti integrando diverse fonti informative come esami di laboratorio, referti di radiologia e lettere di dimissione. Grazie ad esso i nostri medici sono in grado di visualizzare ricoveri, visite, esami ambulatoriali e accessi di Pronto Soccorso corredati da tutta la documentazione prodotta in formato digitale. A breve saranno attivate funzionalità di intelligenza artificiale in grado di generare sintesi narrative degli episodi clinici e identificare rapidamente le principali patologie del paziente. L’obiettivo di questo progetto – continua – è anche quello di semplificare la preparazione della documentazione clinica, attività che ad oggi assorbe una parte significativa del tempo dei medici, che potrà essere “restituito” alla cura dei pazienti».



Pubblicato il 23 Ottobre 2026