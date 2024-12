Oslo, 21enne italiana accoltellata 30 volte dall’ex: colpita alla carotide

(Adnkronos) – Una studentessa italiana di 21 anni è stata ferita con trenta coltellate dall'ex fidanzato a Oslo in Norvegia. Lo riporta il 'Corriere fiorentino'. La ragazza, Martina V., "è stata colpita – riporta il quotidiano – con un coltello alla carotide ed è ricoverata nel reparto di rianimazione di un ospedale della capitale norvegese dove ha subito una prima operazione di 7 ore". L'aggressore sarebbe un informatico norvegese di 24 anni di origini indiane. Come riporta la polizia di Oslo l'uomo è stato accusato di tentato omicidio. La ragazza era al lavoro in un fast-food del quartiere di Vulkan quando è stata aggredita. Alcuni dipendenti sono intervenuti per fermare l'aggressore, che è rimasto ferito nelle colluttazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Dicembre 2024