Osimhen al Napoli, De Laurentiis rischia processo: è indagato per falso in bilancio

(Adnkronos) – I pm della Procura di Roma hanno chiuso le indagini sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per l’accusa di falso in bilancio. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull’acquisto di Victor Osimhen nel 2020. L’iscrizione di De Laurentiis a Roma è avvenuta dopo l’invio degli atti da parte dei pm partenopei. L'iscrizione di De Laurentiis a Roma era stato un atto dovuto dopo l'invio degli atti da parte dei pm partenopei. Proprio su mandato dei pm di Napoli, a giugno dello scorso anno la Guardia di Finanza aveva sequestrato le carte relative all'acquisto dell'attaccante in una serie di perquisizioni. Osimhen, 25 anni, è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2020 in un'operazione da oltre 71 milioni di euro: nelle casse del Lille sono arrivati 50 milioni a cui si sono aggiunte le contropartite tecniche valutate complessivamente 21 milioni e 250mila euro. Al club francese sono andati il portiere Orestis Karnezis e 3 giocatori della Primavera – Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori – che non hanno mai indossato la maglia del Lille e hanno proseguito la carriera lontano dal calcio che conta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Gennaio 2024