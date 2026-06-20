Oscar Italiano del Cicloturismo 2026, vince l’Umbria con la ciclovia del Trasimeno

(Adnkronos) – La Regione Umbria con la Ciclovia del Trasimeno vince il Green Road Award 2026, undicesima edizione dell’Oscar Italiano del Cicloturismo che viene assegnato ogni anno alle 'vie verdi' delle Regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi per il turismo lento. Il secondo premio va alla Regione Puglia per il Gag Giro ad Anello del Gargano, mentre al terzo posto ex aequo si posizionano la Regione Piemonte con la Ciclovia Via del Mare e la Regione Lazio con la Ciclovia Etruria. Tra le menzioni speciali, la Regione Calabria vince quella per i 'Cammini' con il Cammino del Normanno mentre il riconoscimento per le 'Ippovie' – novità 2026 – va alla Regione Abruzzo per l’Ippovia Gran Sasso. Ancora, la Menzione 'Silenzio' – tema dell’Oscar del Cicloturismo 2026 – va alla Regione Toscana per il Grand Tour Costa degli Etruschi e i giornalisti presenti in giuria hanno assegnato alla Regione Sardegna la Menzione Speciale della Stampa per la Shardana Bikeventure. Infine, la Francia si è aggiudicata il riconoscimento quale destinazione straniera Bike Friendly. La proclamazione del premio, ideato da Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e mobilità sostenibile, è avvenuto ieri sera a Sanremo in onore della Cycling Riviera della Regione Liguria – salita lo scorso anno sul gradino più alto del podio – che sabato 20 giugno viene completata con l’inaugurazione dell’ultimo tratto mancante, da Imperia a Diano Marina. Quest’anno è stato registrato un nuovo record nel numero di candidature presentate dalle regioni Italiane: ben 33 le proposte che sono state vagliate dalla Giuria – composta da giornalisti, opinion leader, partner, personalità dei settori bike, ambiente, ospitalità e turismo – in base a vari parametri. Tra le novità dell’edizione 2026 dell’Oscar del Cicloturismo il premio a un’ippovia, purché ciclabile, sulla spinta della crescente affermazione di un’ulteriore forma di turismo sostenibile e il riconoscimento a un tema portante, il silenzio, che accompagna chi va in bicicletta, una modalità di trasporto che consente di porsi al riparo dal frastuono della vita di tutti i giorni e di recuperare la stanza segreta della propria anima, dove i pensieri smettono di correre. Le ciclovie classificatesi nei primi tre posti riceveranno in premio l’App da Pin Bike. La Ciclovia del Trasimeno è un percorso di circa 58 km che corre intorno al lago omonimo, attraversando borghi sospesi, paesaggi d’acqua e natura protetta. È una via verde fruibile tutto l’anno, tra natura, storia e cultura, ed estremamente accessibile, ideale per cicloturisti di ogni livello. L’Umbria torna sul podio a 11 anni dalla vittoria della prima edizione dell’Oscar del Cicloturismo, nel 2015, con la Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Il Giro ad Anello del Gargano, 350 km, è un itinerario panoramico che attraversa il promontorio pugliese tra foresta, altipiani e tratti costieri, collegando borghi storici e punti naturalistici iconici. Un percorso che offre una sintesi perfetta di mare e natura, ideale per scoprire il Gargano in movimento. La Ciclovia Via del Mare, 470 km, scorre da nord a sud seguendo paesaggi fluviali, risaie, borghi e campagna che lentamente cambiano volto fino a incontrare l’orizzonte ligure. Un itinerario che racconta il territorio tra acque interne, colline e vie di antica percorrenza, in un viaggio che scende verso il mare senza fretta. Mentre la Ciclovia Etruria, 430 km, attraversa l’entroterra laziale tra campi aperti, vie rurali, siti archeologici disseminati nel paesaggio e borghi che conservano un ritmo antico. Un itinerario che unisce territorio e memoria tra colline morbide, natura silenziosa e storia che affiora a ogni pedalata. L’Oscar del Cicloturismo è sostenuto in questa undicesima edizione da partner che sono importanti attori della mobilità sostenibile: Bosch eBike Systems, prodotti innovativi e servizi digitali per le due ruote elettriche, Anas Spa (Gruppo Fs) gestisce le strade statali e le autostrade non a pedaggio, Alis, Associazione della Logistica Intermodale Sostenibile e Pin Bike 'Pedala i Territori', l'iniziativa nazionale dedicata al cicloturismo che premia i viaggiatori che visitano in bicicletta le attrazioni culturali e naturalistiche dei territori italiani.

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Pubblicato il 20 Giugno 2026