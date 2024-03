Oscar 2024, gaffe del Televideo: film Garrone ispirato a Schettino e alla Costa Concordia

(Adnkronos) – Oscar 2024, gaffe del Televideo. Sui social circola la foto della notizia pubblicata all'1.35 dopo essere stata assegnata la statuetta a 'La zona d'interesse' come Miglior film straniero. Tra i candidati c'era 'Io, Capitano' di Matteo Garrone. L'errore sta nella trama della pellicola ispirata, secondo Televideo, al capitano Schettino e alla tragedia della Costa Concordia. In realtà il film di Garrone, che ha vinto il Leone d’Argento per la Miglior regia alla Mostra del cinema di Venezia, parla del viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Sul sito internet di Televideo la pagina è scomparsa. "Chi l'avrebbe mai detto al ministro della Cultura che la sua gaffe al premio Strega sarebbe stata superata a destra da Televideo, testata diretta da Paolo Petrecca? Sangiuliano (in giuria) fece intendere di non aver letto i libri finalisti: questa notte, commentando la premiazione degli Oscar, a Televideo hanno dimostrato di non aver visto nemmeno il trailer dell'ultimo film italiano in gara. 'Io capitano' di Matteo Garrone, epopea di due ragazzi migranti che sognano di raggiungere l'Italia, diventa incredibilmente la storia del capitano Giovanni Schettino, artefice del disastro della Costa Concordia. Viene da dire: 'Torni subito a bordo, Petrecca'. Ma il naufragio della testata di Petrecca e di questi vertici Rai si è già compiuto". Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria Pd. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Marzo 2024