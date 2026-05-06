Orta Nova lancia il suo portale di crowdfunding civico

Il Comune di Orta Nova punta sulla partecipazione diretta dei cittadini e presenta il nuovo portale di crowdfunding civico, uno strumento digitale pensato per sostenere associazioni, scuole, parrocchie e comitati spontanei nella realizzazione di progetti destinati alla collettività. La piattaforma consentirà di avviare raccolte fondi online con procedure trasparenti e tracciabili, offrendo un supporto concreto alle iniziative che animano la vita sociale, culturale e solidale della città. La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala delle Rimembranze del Palazzo Ex Gesuitico, luogo simbolico della memoria cittadina, davanti a una platea composta da cittadini, rappresentanti del mondo associativo, scolastico e parrocchiale. A illustrare il progetto sono stati il sindaco Domenico Di Vito, l’assessore alle Politiche sociali con delega ai rapporti con le associazioni Sebastiano Battista, il capo settore Domenico Catania e Biagio Roggia, professionista ortese che ha curato progettazione e sviluppo della piattaforma. Nel corso dell’incontro è stato ribadito il valore identitario di una comunità che nel tempo ha costruito la propria storia attraverso integrazione, partecipazione e solidarietà. Un tessuto sociale che l’amministrazione intende rafforzare offrendo strumenti capaci di sostenere idee e progetti nati dal basso.

Il sindaco Di Vito ha spiegato che il portale sarà di proprietà del Comune, certificato PagoPA e messo gratuitamente a disposizione della cittadinanza. Ogni campagna dovrà rispondere a finalità di interesse pubblico e tutte le donazioni saranno visibili in tempo reale attraverso un registro aperto e consultabile. Grazie all’integrazione con PagoPA e ai diversi sistemi di pagamento previsti – carta di credito, Google Pay e versamenti in ricevitoria – potranno contribuire anche cittadini residenti fuori città ma ancora legati a Orta Nova. Di Vito ha inoltre ricordato come il progetto sia nato da un’intuizione del vicesindaco Antonio Di Carlo, ringraziando amministrazione comunale, consiglio e uffici per il lavoro svolto nella costruzione di uno strumento conforme alle normative e dotato di una struttura amministrativa solida.

L’assessore Battista ha inserito il nuovo portale in una visione più ampia di partecipazione e cittadinanza attiva. Secondo l’assessore, associazioni, scuole e parrocchie rappresentano il motore della vita cittadina e meritano strumenti concreti per trasformare idee e iniziative in progetti sostenibili. La piattaforma, ha sottolineato, resterà patrimonio stabile del Comune e delle future amministrazioni. Per il debutto operativo, l’amministrazione ha scelto di coinvolgere direttamente il territorio. La prima iniziativa collegata al portale sarà infatti il bando dedicato all’Estate Ortese 2025: le associazioni potranno presentare la propria candidatura ai contributi comunali e, contemporaneamente, attivare una raccolta fondi online per ottenere risorse aggiuntive. La parte tecnica della presentazione è stata curata da Biagio Roggia, che ha illustrato il funzionamento del sistema e le modalità di donazione. Ogni contributo, indipendentemente dall’importo, sarà registrato e consultabile pubblicamente in tempo reale, garantendo trasparenza e controllo sull’utilizzo delle risorse raccolte. La piattaforma sarà resa disponibile nelle prossime settimane e il Comune comunicherà l’avvio ufficiale attraverso i propri canali istituzionali insieme alla pubblicazione del bando per l’Estate Ortese 2025.



Pubblicato il 6 Maggio 2026