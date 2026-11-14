Orta Nova, il trasporto scolastico riparte dopo cinque anni di stop

Dopo cinque anni di interruzione, Orta Nova riavrà il servizio di trasporto scolastico grazie all’acquisto di un nuovo scuolabus da parte del Comune, reso possibile anche dal contributo economico della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Il mezzo è stato consegnato nel corso di una cerimonia all’Istituto comprensivo “Sandro Pertini – Vittorio Veneto”, alla presenza del sindaco Domenico Di Vito, di rappresentanti dell’amministrazione comunale, della dirigente scolastica Teresa Mazzamurro e di una delegazione della Fondazione, composta dal presidente Filippo Santigliano e dal vicepresidente Alfonso De Pellegrino. Il ritorno dello scuolabus restituisce alle famiglie un servizio essenziale, atteso da tempo, e rappresenta un intervento concreto a sostegno della frequenza scolastica, soprattutto per i bambini che incontrano maggiori difficoltà negli spostamenti quotidiani verso gli istituti scolastici. «Dopo cinque anni restituiamo alla nostra comunità un servizio essenziale, che rappresenta una risposta concreta alle difficoltà di tante famiglie nel garantire quotidianamente ai propri figli il raggiungimento degli istituti scolastici – ha dichiarato il sindaco Domenico Di Vito –. Il nostro obiettivo non è soltanto offrire un supporto organizzativo alle famiglie, ma anche contribuire a contrastare un fenomeno inaccettabile come quello della dispersione scolastica, rimuovendo gli ostacoli che possono compromettere la regolare frequenza e il percorso educativo dei nostri ragazzi». Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità economica del servizio, attraverso tariffe di compartecipazione commisurate all’ISEE familiare: dalla totale gratuità fino a un massimo di 20 euro mensili per i nuclei con un ISEE superiore a 15.000 euro. «Abbiamo scelto tariffe particolarmente contenute perché crediamo che il diritto allo studio debba essere garantito a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali di partenza. La scuola rappresenta uno dei principali strumenti per superare situazioni di vulnerabilità, marginalità sociale e disuguaglianza, e le istituzioni hanno il dovere di renderla realmente accessibile», ha aggiunto il sindaco. Il contributo della Fondazione dei Monti Uniti ha avuto un ruolo determinante nel rendere possibile l’acquisto del nuovo mezzo, confermando l’attenzione dell’ente nei confronti delle esigenze delle comunità della Capitanata e delle iniziative capaci di produrre ricadute concrete sul piano sociale. «Sostenere il ripristino del servizio di trasporto scolastico a Orta Nova significa contribuire a rimuovere un ostacolo concreto all’accesso all’istruzione e offrire un aiuto tangibile alle famiglie – ha dichiarato Filippo Santigliano, presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia –. Crediamo che investire nelle comunità significhi innanzitutto riconoscere i bisogni delle persone e intervenire laddove un sostegno può fare davvero la differenza. La scuola è un presidio fondamentale di crescita, inclusione e pari opportunità: facilitare la frequenza scolastica significa promuovere il diritto allo studio e contrastare le disuguaglianze. È questo il senso del nostro impegno, volto a sostenere iniziative capaci di produrre benefici concreti e duraturi per il territorio e per le comunità che lo abitano».



Pubblicato il 14 Novembre 2026