Orta Nova costruisce la sua prima banda di comunità

Ha preso il via domenica scorsa il percorso musicale Orta Nova Sound Lab, un progetto finalizzato alla costituzione della prima Banda Musicale di Comunità stabile di Orta Nova. Orta Nova Sound Lab” è un progetto promosso dall’Associazione Nazionale Bande da Giro (ANBG), con il sostegno del Ministero della Cultura, e nasce dalla collaborazione con il Comune di Orta Nova, l’associazione di promozione sociale Mao FM 19.77, gli istituti scolastici “Adriano Olivetti” e “Sandro Pertini”, l’associazione culturale Music Art e il Coordinamento Italiano Sicurezza Ambientale, sezione di Foggia. Il progetto si inserisce nell’ambito del cosiddetto “Modello Caivano”, il programma nazionale di interventi che punta a contrastare il disagio giovanile e la marginalità sociale attraverso iniziative di rigenerazione educativa e culturale nei territori coinvolti, in un comune già destinatario di oltre ventuno milioni per la riqualificazione urbana attraverso il Decreto Periferie, stanziato dal governo italiano. Protagoniste del primo appuntamento l’orchestra di fiati “Città di San Severo”, diretta dal maestro Antonello Ciccone, che ha attraversato le vie della città e lo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate” – Città di Bisceglie, diretto dal maestro Benedetto Grillo, che si è esibito in concerto all’interno della Chiesa BVM di Lourdes, riproponendo alcuni classici eseguiti per le strade di New York al Columbus Day. Obiettivo di “Orta Nova Sound Lab” è la creazione di una formazione bandistica stabile, attraverso una serie di attività che hanno già preso il via nelle scorse settimane: corsi gratuiti dedicati agli strumenti a fiato e alle percussioni, lezioni di musica d’insieme e prove collettive affidate a docenti e musicisti qualificati. L’obiettivo è rendere la pratica musicale accessibile anche a chi non ha mai avuto la possibilità di studiare uno strumento, offrendo un’alternativa concreta all’isolamento sociale e all’influenza della criminalità. I concerti rappresentano una parte integrante di questo percorso, consentendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con musicisti professionisti e formazioni che custodiscono e rinnovano la tradizione bandistica regionale. Dopo l’incontro inaugurale, il programma proseguirà l’8 novembre presso la Chiesa del SS Crocifisso con il Gran Concerto Bandistico “Città di Rutigliano”, diretto dal maestro Gaetano Cellamare, ed il 20 dicembre con la Grande Orchestra di Fiati “Gioacchino Ligonzo” – Città di Conversano, diretta dal maestro Angelo Schirinzi. Il percorso culminerà infine domenica 24 gennaio 2027 con “Orta Sound Evolution”, l’evento conclusivo che segnerà l’esordio ufficiale della neocostituita Banda Musicale di Comunità di Orta Nova. Un appuntamento che rappresenta non soltanto il risultato del lavoro di formazione svolto nei mesi precedenti, ma anche l’inizio di una nuova esperienza musicale e collettiva destinata a radicarsi stabilmente nella vita culturale della città.



Pubblicato il 29 Ottobre 2026