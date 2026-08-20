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Orsolini rinnova con il Bologna fino al 2031

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(Adnkronos) –
Riccardo Orsolini prolunga con il Bologna fino al 30 giugno 2031. A dare l'annuncio ufficiale il club rossoblù con una nota sul proprio sito. "Prosegue Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031". Il 29enne attaccante marchigiano in 8 anni e mezzo (da gennaio 2018) con la maglia rossoblù ha collezionato 309 presenze con 87 gol e 33 assist. Per lui potrebbe anche arrivare la fascia di capitano.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Agosto 2026

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