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Orso si intrufola in un’abitazione privata per… un tuffo in piscina – Il video

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(Adnkronos) –
Emergenza caldo anche per… gli orsi. Un orso bruno è diventato protagonista di un curioso episodio a Sierra Madre, nella contea di Los Angeles, in California, dove si è introdotto nel giardino di un'abitazione privata e si è tuffato nella piscina.  L'animale è stato ripreso mentre nuotava tranquillamente, cercando sollievo dalle alte temperature, che nella zona hanno raggiunto i 35 gradi. A riprendere la scena è stato David Rechtschaffen che l'ha poi condivisa sui social.   Fortunatamente nessun intervento è stato necessario: terminato il suo bagno e dopo essersi rinfrescato, l'orso è uscito dalla piscina e ha lasciato la proprietà senza causare danni.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Agosto 2026

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