Orsara, mensa scolastica 100% sostenibile e completamente rinnovata

La nuova mensa per l’istituto scolastico di Orsara di Puglia è entrata pienamente in funzione. La struttura è stata interamente rinnovata e adeguata alla più recente normativa antincendio. Gli interventi, infatti, hanno riguardato anche l’adeguamento dell’impianto elettrico e quello degli scarichi. All’esterno sono stati rifatti il marciapiede e il tappeto di asfalto a ridosso della scuola. All’interno, i locali sono stati dotati di nuovi rivestimenti. Tutti gli arredi e le attrezzature della cucina e dei locali sono stati rinnovati. È stata installata una nuova colonna forno con sette forni. La nuova dotazione, inoltre, comprende una lavastoviglie industriale, un cuoci-pasta e un nuovo abbattitore. Si tratta di dotazioni strumentali importanti per potenziare la funzionalità della struttura. La cucina, poi, è stata dotata di nuove stoviglie realizzate con materiali infrangibili di nuova generazione. Si è proceduto all’acquisto di un nuovo depuratore per l’acqua e sono state distribuite nuove borracce in alluminio agli oltre 200 bambini e al personale. Questo permetterà di azzerare l’utilizzo delle bottigliette di plastica con un risparmio considerevole, se si pensa che negli anni passati occorrevano circa 250 bottigliette al giorno per una spesa annuale complessiva pari a circa 15mila euro. Stessa cosa per le stoviglie: le nuove, realizzate in materiali infrangibili di ultima generazione, permetteranno di abbattere una spesa che in passato era pari a quasi 7mila euro l’anno. La nuova mensa scolastica di Orsara, dunque, ora è completamente ecosostenibile, improntata alla sostenibilità ambientale ed economica. E non solo. Nella mensa scolastica, infatti, il cibo viene cotto, preparato e servito al momento, senza pietanze precotte, con frutta, verdura, carne e le principali forniture alimentari acquisite a Km zero. Alla comunità scolastica, e più in generale alla comunità orsarese, è stata consegnata una struttura moderna, più bella e accogliente, con un’accresciuta funzionalità, maggiormente fruibile sia per l’utenza sia per chi ci lavora. L’obiettivo era proprio questo: investire per migliorare il servizio, renderlo più sostenibile da tutti i punti di vista, facendo interventi strutturali di rilievo che resteranno negli anni a venire.



Pubblicato il 17 Ottobre 2024