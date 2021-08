Orsara è il paese dei piccoli: tanti eventi e bambini da tutta la provincia

Bambine e bambini sono arrivati a Orsara con le loro famiglie dal capoluogo, da tutta la provincia e anche dalla vicina Irpinia: “Il programma e le attività dell’Estate Orsarese dedicate ai più piccoli stanno avendo un grande successo di partecipazione, entusiasmo e coinvolgimento”, ha dichiarato Michela Del Priore, delegata comunale al Turismo. Le letture e gli incontri con autrici e autori, a cura di Milena Tancredi della Biblioteca Magna Capitana di Foggia, hanno coinvolto decine di bambini. Stesso protagonismo dei più piccoli anche per tutti gli altri eventi di “BOSCHI MAGICI, GIOCHI E LETTURE FANTASTICHE”, il programma che – nell’ambito del FineConfine Festival – è interamente dedicato a bambine e bambini. “Particolarmente apprezzate”, ha aggiunto il sindaco Tommaso Lecce, “sono state le iniziative curate direttamente da Milena Tancredi e quelle impreziosite dalla presenza della scrittrice Teresa Porcella e dalla esperta bibliotecaria Susi Soncin: voglio ringraziare queste straordinarie donne di cultura che hanno regalato momenti di divertimento e di apprendimento ai tanti bambini protagonisti delle ultime giornate”.Il programma di “Boschi magici, giochi e letture fantastiche” continuerà il 14 agosto, al Bosco Acquara, con due diversi laboratori a cura del Teatro dei Limoni: il primo (“Favole nel baule”) alle ore 10, per bambini dai 5 ai 10 anni; il secondo dalle ore 11, “Bambini con genitori”, per i piccoli dai 3 ai 5 anni. Partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria contattando il 347.2355349 o il 320.2654099. Il 21 e il 28 agosto le due giornate conclusive con eventi sia al mattino che durante la serata.ESTATE ORSARESE, GLI ALTRI EVENTI. Oggi, mercoledì 11 agosto, il Cortile di Palazzo Baronale alle ore 18 ospiterà l’incontro sul tema “Carestie ed epidemie nella storia di Orsara”, a cura del Gruppo Storico Orsarese; in serata, nella stessa location ma dalle ore 21.30, spazio allo spettacolo di Roberta Mancini e Pier Luigi Vannella con Carsinging e Santino Caravella intitolato “Sto messo male male male show”. Giovedì 12 agosto, in Piazza San Pietro, alle 21.30 prenderà il via “Acquasale”, show del duo comico Fabio e Dino. Il 13 agosto tornerà il Gruppo Storico Orsarese con un incontro nel Cortile di Palazzo Baronale, alle 18, incentrato su “Il Palazzo De Stefano a Orsara di Puglia. Il 14 agosto, alle ore 18, tutti al campo sportivo comunale per la finalissima che incoronerà la regina calcistica del Torneo Monti Dauni Uniti; in serata, dalle ore 21.30, in Piazza San Pietro tutta la verve comico-cabarettistica di Passarille. Giochi, letture, serate culturali, musica ed escursioni proseguiranno per tutta l’estate con molti altri appuntamenti in programma nella seconda metà di agosto e anche a settembre.

