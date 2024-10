Orsara di Puglia, stupore e trucchi alla “Scuola di magia” con Alexis Arts

Sono stati introdotti in lezioni teoriche e pratiche di teatro, acquisendo le nozioni su come presentare un effetto magico, come narrare la storia che accompagna un trucco, come imparare a vedere lo straordinario nell’ordinario. La “Scuola di magia” di Orsara di Puglia ha mosso i suoi passi lo scorso fine settimana. Curata dall’illusionista-fantasista Alexis Arts, l’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni per introdurli nel mondo dei trucchi e degli effetti incanti. Il prossimo appuntamento della “Scuola di magia”, la cui partecipazione è gratuita, si svolgerà nelle giornate del 18-19-20 ottobre 2024 dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la Community Library di Orsara di Puglia, largo San Michele.

Sedere tra i banchi della “Scuola di magia” per i ragazzi e le ragazze è un po’ come entrare nel mondo di Hogwarts, l’istituto immaginario in cui compiono i loro studi la maggior parte dei maghi e delle maghe. Il prossimo fine settimana organizzato nell’ambito del progetto “Bio Hub”, promosso dal Comune di Orsara di Puglia e finanziato dal GAL Meridaunia, è sempre dedicato ai più giovani per aiutarli a volare con la fantasia, la magia e la voglia di stupirsi e stupire gli altri. Non a caso, domenica 20 ottobre si svolgerà il “Tour dello stupore” per le vie del caratteristico borgo dei Monti Dauni con i partecipanti e rivolto alle famiglie, alla cittadinanza e a quanti vorranno partecipare ad un viaggio tra storia e magia. Il gruppo si muoverà a partire dalle ore 15.30 dal punto di ritrovo in Largo San Michele.



Pubblicato il 16 Ottobre 2024