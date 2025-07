Orsara di Puglia: al via il “Centro estivo-sportivo” per bambini tra giochi, laboratori, libri

Ha preso il via la nuova edizione del “Centro estivo e sportivo comunale di Orsara di Puglia”, promosso e sostenuto dal Comune di Orsara di Puglia e gestito dalla cooperativa sociale Kaleidos del consorzio Oltre la rete di imprese fino all’8 agosto gli spazi della scuola “Sacro Cuore” sono animati dalla presenza dei minori dai 3 ai 14 anni, che divisi per età e per squadre, danno vita a giochi, laboratori, eventi culturali. Guidati da un coordinatore, dieci animatori ed un operatore socio-sanitario, dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30 – i giovani partecipanti sono i veri protagonisti dei momenti di animazione, che in alcune occasioni si sposteranno anche nel Parco San Mauro o presso la Community Library per alcuni eventi organizzati dalla rete di “Galattica Orsara”.

Gli 80 piccoli partecipanti, durante le settimane del “Centro estivo e sportivo”, sono impegnati in giochi da luna park, mini olimpiadi, cacce al tesoro, laboratori creativi, giochi di società, partite a pallavolo e a calcio, giochi a squadre. Dopo i grandi successi degli anni precedenti, quindi, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mario Simonelli ha riproposto l’iniziativa che favorisce processi di socializzazione, di crescita, di acquisizione di nuove competenze ed allo stesso tempo diventa un’azione di supporto per le famiglie nel periodo estivo tenendo impegnati i bambini in attività stimolanti e formative.

Tra gli appuntamenti più importanti, gli eventi organizzati in stretta collaborazione con “Galattica Orsara” dal titolo “Incontrarsi con libri, teatro e illustrazioni”. Il primo appuntamento è in programma venerdì 11 luglio 2025, presso la Community Library sita in Largo San Michele, con un doppio appuntamento insieme allo scrittore ed illustratore Antonio Ferrara. Si comincia alle ore 10.00 con il laboratorio “Bambini non rompete le scatole” (riservato ai piccoli dagli 8 ai 10 anni), per proseguire alle ore 17,30 con il laboratorio “Ritrarsi”, per bambini dai 9 ai 13 anni. Gli eventi dell’Estate Galattica si svolgono in collaborazione con Medtraining, ente gestore del progetto promosso dal Comune di Orsara di Puglia, Biblioteca la Magna Capitana e Biblioteche di Puglia.



Pubblicato il 9 Luglio 2025