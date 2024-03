Orsara 8 marzo, “Da donna a donna, un viaggio tra e per le donne”

“Da donna a donna, un viaggio tra e per le donne”: è questo il titolo dell’incontro organizzato dal Comune di Orsara che si terrà venerdì 8 marzo, dalle ore 18, in aula consiliare. Saranno i saluti del sindaco Mario Simonelli a dare il via all’iniziativa. L’incontro, poi, proseguirà con una relazione della ISSUP, Scuola Internazionale di studi per la pace, incentrata sulla questione dei diritti e della parità di genere. Toccherà al professor Rocco Dedda, invece, raccontare delle “Donne nella matematica: Ipazia di Alessandria e la libertà di pensiero”. La dottoressa Piera Fatibene, a seguire, relazionerà su “Eccezioni: l’ossimoro della donna artista”. A coordinare gli interventi sarà la professoressa Concetta Terlizzi, delegata alla Cultura del Comune di Orsara di Puglia.

“Nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne”, dichiara Concetta Terlizzi, “quest’anno vogliamo approfondire degli aspetti spesso trascurati della parità di genere. Tutti i passi in avanti che l’umanità ha compiuto e dovrà ancora compiere rispetto ai diritti delle donne hanno sempre a che fare con la libertà di esprimere compiutamente e liberamente se stesse, in ogni ambito, senza preclusioni. Ogni volta che un passo in avanti è stato compiuto sulla parità di genere, a beneficiarne è stata l’intera società, non solo le donne”.



Pubblicato il 6 Marzo 2024