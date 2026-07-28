Attualità

Orrore in Francia, corpi di cinque bebè ritrovati nella casa di una coppia a Orange

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – I corpi senza vita di cinque bebè sono stati ritrovati nell'abitazione di una coppia a Orange (Vaucluse), nel sud della Francia. Secondo una fonte vicina alle indagini, la polizia ha rinvenuto i resti di neonati a casa di una coppia, la cui donna aveva partorito lunedì un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di alcune scatole, secondo la stessa fonte. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Engineering pubblica il bilancio di sostenibilità 2025 ﻿

7 minuti fa

Zinedine Zidane è il nuovo ct della Francia

22 minuti fa

Terremoto Giappone, scossa super e allarme tsunami

38 minuti fa

Terremoto Giappone, il negozio trema per la scossa

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio