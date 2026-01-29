Oro, nuovo record a 5.600 dollari l’oncia

(Adnkronos) – I prezzi dell'oro sono saliti a un nuovo record vicino ai 5.600 dollari l'oncia, mentre il petrolio ha registrato un rialzo dopo che Donald Trump ha intensificato le tensioni geopolitiche con la minaccia di un attacco militare all'Iran. L'impennata dei metalli preziosi, beni rifugio, ha visto anche l'argento raggiungere un altro picco, favorito anche dall'indebolimento del dollaro.

